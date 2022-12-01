Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Взять под опеку военные городки…»

В рамках «парламентской региональной недели», депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин Набиевич посетил военный городок в г. Буйнакске.

«…Председатель ГД РФ Володин В.В. призвал депутатов взять под опеку военные гарнизоны, уделить более пристальное внимание, тому в каких условиях проживают военнослужащие и их семьи.

Теперь, когда у Министерства обороны России по понятным причинам, есть более важные задачи, мы депутаты ГД можем и обязаны помочь семья военнослужащих,взять под свою опеку решение их насущныхвопросов. Партия «Единая Россия» поручила всем депутатам своей фракции сделать все возможное, чтобы содействовать решению ваших проблем», – сказал Джамаладин Гасанов на встрече с жителями военного городка Буйнакского гарнизона.

В беседе с Депутатом ГД РФ жены военнослужащих поделились своими проблемами и высказали ряд просьб и предложений. Большинство семей имеют малолетних и несовершеннолетних детей. Конечно, в этой ситуации хотелось бы создать дополнительные условия для их отдыха и занятиями спортом. Эти и многие другие просьбы и пожелания жителей военного городка взяты на контроль помощниками депутата.

Источник: https://lezgigazet.ru/archives/310695