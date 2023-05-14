Депутат ГД призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах в ночное время

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в жилых массивах после 23:00.

Следует полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00, заявил депутат Государственной Думы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Так он отреагировал на опрос, опубликованный в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. Председатель нижней палаты парламента поинтересовался у пользователей, следует ли запретить продавать по ночам спиртное так называемым наливайкам, которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают «как псевдокафе».

«Алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток — социально острая проблема. Убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор можно следующим путем: необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23:00», — сказал Хамзаев.

По его словам, закон в части регулирования продажи алкоголя требует дополнительной корректировки. Депутат отметил, что получает от граждан множество обращений на этот счет.

«Будем добиваться изменений в законодательстве <…> Важно, чтобы наши спальные массивы были комфортны для жителей, а не тех, кто любой ценой хочет нажиться на продаже алкоголя», — заключил Хамзаев.

За чуть более чем два часа в опросе, опубликованном Володиным, приняли участие более 75 тысяч пользователей Telegram. Из них 80 процентов согласились с тем, что запрет на торговлю алкоголем в ночное время будет правильным.

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