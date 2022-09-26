Депутат Гаджиев дал разъяснения по частичной мобилизации

25 сентября депутат Государственной Думы Абдулхаким Гаджиев дал разъяснения по вопросам, касательно частичной мобилизации. По словам парламентария, частичная мобилизация коснётся только тех специалистов, которые соответствуют критериям объявленным Министерством обороны РФ. Важно, что мобилизованные граждане не сразу попадут в зону боевых действий, сначала они пройдут мероприятия по переподготовке.

«Дагестанцы никогда не подводят и не подведут. Дагестан и дагестанцы поддерживают Верховного Главнокомандующего», — сказал депутат. Кроме того, Абдулхаким Гаджиев поздравил махачкалинцев с юбилеем города.