Депутат Фикрет Раджабов прокомментировал поручение Меликова о захоронении останков Хаджи-Мурата

Я, как дагестанец и председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям, поддерживаю поручение Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова по решению вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата и других дагестанских воинов для захоронения на историческую родину.

В Российской Федерации всегда соблюдалось уважительное отношение к национальным и религиозным традициям ее народов. Достойное захоронение умерших является важной традицией погребения для народов, исповедующих мусульманскую веру.

Неоднократно руководство нашей республики и представители общественности обращались в соответствующие инстанции с просьбами о возвращении черепа наиба имама Шамиля Хаджимурата и останков других участников боевых действий Кавказской войны, находящихся в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук.

Однако по настоящее время по различным причинам данный вопрос оставался не решенным.

Мы уверены, что вмешательство Сергея Алимовича Меликова позволит разрешить данную болезненную проблему для дагестанцев, особенно для потомков этих воинов.

Считаем, что при решении этого вопроса будут проявлены гуманность и благородство по отношению к народам нашей республики.

Председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Ф. Раджабов

Источник: https://md-gazeta.ru/oficialno/119852