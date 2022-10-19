Депутат Джамаладин Гасанов вручил Благодарственные письма русским учителям Дахадаевского района

Государственной Думы ФС РФ от «Единой России» Джамаладин Гасанов с рабочим визитом посетил Дахадаевский район.

В рамках визита парламентарий в сопровождении и.о. главы района Артура Гамзатова возложил цветы к памятнику русской интеллигенции, расположенному в райцентре.

Затем в администрации района народный избранник встретился с представителями русской интеллигенции — учителями, а так же участниками Федеральной программы «Земский учитель», реализуемой в рамках народной программы «Единой России».

Учительница Любовь Ивановна Азизова, уроженка Пензенской области, не сдерживая слез, поделилась с участниками встречи, как она по распределению приехала в Дахадаевский район. «Проработав в школе более 50 лет учителем математики, я с нетерпением ждала окончания отпуска, хотела поскорее увидеть своих учеников, узнать, как они провели лето, и признаюсь, что никогда не жалела о том, что связала свою судьбу с Дахадаевским районом, и что осталась здесь. Живя около 70 лет в районе, ни один человек меня не обидел, они делились всем тем, что у них было, свое последнее отдавали мне», – сказала она.

«Вы приехали работать в сельские школы и продолжили ратный подвиг русских учителей, которые в середине прошлого века приезжали в отдаленные и недоступные горные села Дагестана. За что Вам огромное спасибо», — отметил парламентарий.

За бесценный подвижнический труд, энтузиазм, преданность благородной профессии учителя, заботливое отношение к детям, за неоценимый вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения достойными гражданами великой России Джамаладин Гасанов вручил Благодарственные письма Любови Азизовой, Татьяне Савенковой и Александре Панютиной.

«Земский учитель» Александра Панютина отметила, что ничуть не жалеет о том, что из Астраханской области приехала в Дагестан, а именно в Дахадаевский район. Так же, как и Любовь Ивановна, она хочет остаться здесь по окончании срока программы «Земский учитель».

Другой «земский учитель» Татьяна Савенкова, уроженка г.Армавир Краснодарского края, рассказала о том, что в этом году забрала своего ребенка школьного возраста в Дагестан. «Устроила в Шаласинскую школу, где и работаю. Подали заявку на его обучение родному — даргинскому языку», — поделилась педагог.

Особое внимание Джамаладин Гасанов уделил 96-летней учительнице — ветерану педагогического труда Антонине Григорьевне Ибрагимовой, которая приехав из Сталинградской области, связала всю свою жизнь с Дахадаевский районом. Династию учителей в семье продолжили ее дети.

Отметим, что по поручению депутата Джамаладина Гасанова его помощники посетили русских учителей – ветеранов педагогического труда, приехавших по направлению для работы в сельские школы в 40-70-х годах в Акушинском, Ахтынском, Буйнакском, Гергебильском, Курахском, Новолакском, Унцукульском, Хунзахском, Табасаранском районах.

Кроме того, состоялись встречи с участниками федеральной программы «Земский учитель» в Агульском, Буйнакском, Гумбетовском, Курахском, Левашинском, Хунзахском, Цумадинском, Цунтинском, Чародинском районах.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/deputat-dzhamaladin-gasanov-vruchil-blagodarstvennye-pisma-russkim-uchitelya-m-dahadaevskogo-rajona/