Департамент здравоохранения Москвы благодарит хирурга из Агула

Профессия врача — это подвиг,​ требующий самоотверженности, доброты души и чистоты помыслов.

Таким человеком и является наш земляк Магомедов Кубай Магомедович, который в очередной раз получил благодарственное письмо от руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, тем самым показав высокий профессионализм врача-хирурга.

Выходец из села Тпиг Агульского района Кубай Магомедов много лет живет и работает в Москве хирургом операционного блока трансплантации печени в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы. За время работы Кубай Магомедович показал себя как ответственный и грамотный специалист.

Многочисленные благодарности и награды говорят о его любви к выбранной профессии, а уважение людей к нему — о его человеческой доброте и порядочности.

Луиза Гусукаева