Денис Мантуров и Сергей Меликов обсудили развитие промышленности в Дагестане

В рамках рабочего визита в Дагестан заместителя Председателя Правительства РФ – Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова состоялась его встреча с главой региона Сергеем Меликовым.

Предваряя беседу, Денис Мантуров отметил хорошее взаимодействие с органами исполнительной власти региона по многим направлениям. «Рассчитываем, что мы сегодня получим дополнительную возможность ознакомиться не только с потенциалом предприятия КЭМЗ, где мы сейчас находимся. Спасибо, что организовали площадку, где мы можем предметно с коллегами обсудить все имеющиеся вопросы», – сказал он.

Глава региона со своей стороны поблагодарил вице-премьера страны за внимание к Дагестану, подчеркнув, что развитие промышленности в республике имеет большой потенциал.

«Если обратиться к прошлому, то Дагестан был одной из республик-лидеров на Северном Кавказе в плане производства, в том числе и в сфере оборонной промышленности. На сегодняшний день меры поддержки, которые мы в том числе получаем от Минпромторга России, в значительной степени позволяют сохранить и развивать те направления, которые востребованы не только в республике, но и в стране в целом. Недавно Владимир Владимирович Путин поддержал развитие туристического кластера в Дагестане. Думаю, создание новых производств будет способствовать более динамичному решению этой задачи. Надеюсь, что многие вопросы мы обсудим и по мере возможности приложим все усилия, чтобы их решить», – заявил Сергей Меликов.

Денис Мантуров и Сергей Меликов обсудили перспективы развития промышленного комплекса республики с учетом имеющегося потенциала.

Были рассмотрены возможности привлечения производственных мощностей завода «Дагдизель» при организации судоремонтного и судостроительного производства, вопросы обеспечения загрузки и дальнейшего развития АО «Электросигнал», докапитализации регионального фонда развития промышленности Республики Дагестан и другие.