Герои Z

Деньги на булочки солдатам

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Недавно в Махачкале прошла встреча Общественного совета солидарности и свободы, а также Крик-ТВ, где приняли участие организации, предприятия, физические и юридические лица, которые оказывали гуманитарную помощь солдатам в зоне СВО.

В рамках круглого стола, второклассница каспийской школы номер шесть Патимат читала патриотические стихи. После творческого номера девочка передала ведущим скопленные деньги, которые мама давала на обед — 200₽ и сказала: «Это на булочки для солдат».

Деньги были переданы общественной организации «Совет солидарности и свободы», которая отправлялась с очередным гуманитарным грузом. Общественный деятель Ума Аскерханова купила сдобные изделия и передала солдатам от имени девочки.

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