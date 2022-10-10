Деньги до мобилизованных должны доходить в первые дни сборов

Семьи мобилизованных дагестанцев получат по 100 тысяч рублей, сообщил Глава Дагестана Сергей Меликов. «Прошу всех глав муниципалитетов и военкомов на местах организовать работу так, чтобы выплаты своевременно дошли до тех, кому они положены», — заявил Меликов. Также руководитель республики подчеркнул, что единовременная выплата – лишь один из способов поддержки семей мобилизованных.

Депутат Государственной Думы ФС России Султан Хамзаев прокомментировал решение главы региона.

«Всецело разделяю такую поддержку нашим мобилизованным. От себя отмечу, что парни и их семьи тратят значительные деньги на первоочерёдную подготовку», – заявил депутат. Парламентарий пообещал, что со своей стороны будет мониторить и возьмёт на контроль ход исполнения решения Главы республики. «Считаю, что деньги должны доходить строго в первые дни мобилизации, когда идёт активная фаза сборов», – отметил Султан Хамзаев.