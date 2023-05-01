Денеб ЛФЛ Дагестан стал победителем в номинации «Лучшая любительская лига»

Турнир опередил конкурентов из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отметил руководитель проектного офиса Взрослого массового футбола РФС Сергей Бадальянц ЛФЛ Дагестан развивается в соответствии с текущими запросами молодежи.

«Турнир является флагманом не только юга России, но и страны в целом. Победа в конкурсе является закономерным итогом плодотворной работы всей команды лиги и лично руководителя Рамазана Газиев», — сказал функционер из РФС.

«Это признание 11-летнего труда сотен людей, которые создавали Любительскую футбольную лигу Дагестана. Оргкомитет, руководители команд, футболисты, спонсоры и партнеры, зрители, журналисты — все добавили по кирпичику в строительство лиги, за которой следит вся Россия и жители более чем 20 стран» — заявил президент Денеб ЛФЛ Дагестан Рамазан Газиев.

Стоит напомнить, что осенью 2022 года махачкалинский клуб «Наполи» стал чемпионом России, а в 2020 году дагестанские футболисты Рустам Рамазанов и Гамид Шахбанов выиграли Чемпионат Мира в составе Сборной России.