День Великой Победы торжественно отметили в Курахском районе

Сегодня, 9 мая, в районном центре Курахского района прошли торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Колонны учреждений и организаций, тружеников тыла, ветеранов Афганской, Чеченской войн и других локальных боевых действий в 9:00 собрались на площади перед зданием администрации МР «Курахский район». Оттуда они с музыкой, с портретами Героев Советского Союза, родственников, погибших в ВОВ, флагами, плакатами и лозунгами двинулись к главной площади районного центра. По пути в торжественное шествие влились колонны демонстрантов Курахской СОШ №1, Центральной районной больницы, сельских поселений и Курахской СОШ №2 со знаменами Победы, Флагами Республики Дагестан, Российской Федерации и другими красочными наглядными средствами.

У парка культуры колонны остановились для возложения венков к обелиску Курахцам, отдавшим свою жизнь за Отечество.

Из-за капитального ремонта площади райцентра торжественное мероприятие прошло в парке культуры района. Собравшиеся почтили память погибших воинов на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания.

С поздравительной речью к присутствующим и всем жителям района обратился глава муниципального района «Курахский район» Азизов Замир Загидинович. «Уважаемые жители района! День Победы – это символ героизма, мужества и отваги тех, кто защитил свою родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за великую Россию, за мир без войны! Из нашего района ушли на фронт более 3000 человек, а из них 1800 не вернулись на Родину. Двое из нашего района стали Героями Советского Союза- Араз Алиев и Эсед Салихов.

Мы гордимся своими героями, ветеранами и тружениками тыла, мы им безгранично благодарны.

Также на митинге выступили заместитель Секретаря Совета Безопасности РД Гамидов Сефербег Гамидович, Председатель Совета женщин района Исаева Эльмира Багаудиновна, от имени интеллигенции работников образования района — учитель Курахской СОШ №2 Сефералиев Тофик Джамбулович, и от имени молодежи и школьников района учащийся 11 класса Курахской СОШ №1 — Гаджимагамедов Рамазан.

В перерывах между выступлениями самодеятельные артисты МБУ «Центр культуры, досуга и туризма» администрации района исполнили песни военных лет. Все пели прекрасно. Коллектив МБУ «Центр культуры, досуга и туризма» дал большой концерт участникам торжества.

Во второй половине дня в фойе районного Дома культуры был организован банкет в честь Дня Великой Победы над фашистской Германией.