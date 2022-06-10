Социальная работа имеет многовековые традиции. День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года. День выбран не случайно. Именно 8 июня 1701 года Петром I принимается Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

Сегодня «День социального работника» – это праздник людей милосердных, бескорыстных, готовых в любую минуту оказать поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, всегда готовых решить проблему социального, психологического характера, протянуть руку помощи всем, кто нуждается в заботе, постоянном внимании. Чтобы быть нужными и полезными людям, необходимо самим постоянно расти и совершенствоваться в профессии. Регулярно сотрудники учреждения комплексного центра социального обслуживания населения в МО «Агульский район» повышают свою профессиональную квалификацию, направляются на обучение, обучаются на курсах, в том числе дистанционно, принимают участие в работе семинаров. Принимая на себя обязательства по защите прав и интересов пожилых людей, инвалидов, несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, решая их проблемы, социальные работники комплексного центра снискали заслуженное уважение со стороны получателей услуг.

Все работники комплексного центра социального обслуживания населения в МО «Агульский район»– специалисты по социальной работе и социальные работники, – это люди, любящие свою профессию, отдающие тепло своих сердец, умеющие помочь словом и делом, поддержать и понять тех, кто нуждается в поддержке и помощи. Так давайте скажем им огромное спасибо за их труд, терпение и милосердие! И пожелаем всем душевных сил, здоровья, благополучия и терпения в их нелегком труде.

Многие работники учреждения отмечены за многолетний плодотворный труд и профессиональное мастерство различными грамотами и поощрениями. В текущем году, к Дню социального работника, за добросовестное отношение к своим подопечным гражданам пожилого возраста и инвалидам, поощрены социальные работники Алаева Муминат, Абдурахманова Насият, Османова Нияра, Рамазанов Нияз, Джалилова Шимейсат и Ахмедов Гаджиахмед.

Коллеги! Поздравляю всех нас с Днем социального работника! Хочу пожелать терпения, добра, любви, взаимного уважения, крепкого здоровья, больше радостных и счастливых моментов. Пусть по протоптанной вами тропинке добра всегда идут благодарные люди. Пусть наша работа и непроста, но ответственна и очень нужна. С праздником!

Директор Комплексного центра Аманаева З.Д.