8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года. Функции в сфере социального обслуживания в Республике Дагестан исполняет Министерство труда и социального развития. В государственную систему социального обслуживания республики входят 78 организаций социального обслуживания. В их числе 52 комплексных центра социального обслуживания, которые работают во всех муниципальных образованиях региона, 6 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 12 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, Республиканский центр социальной помощи семьи и детям, а также четыре стационарных учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, Дом-интернат для умственно-отсталых детей «Забота», Республиканский реабилитационный центр «Надежда» и Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Социальное обслуживание граждан представляет собой деятельность по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. В учреждениях социального обслуживания населения республики работают более 9 тыс. человек, в числе которых социальные работники и другие специалисты.

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