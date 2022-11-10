День сотрудника органов внутренних дел в России отметили в Агульском районе

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов в соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года.

В День сотрудника органов внутренних дел РФ для всего личного состава Отдела МВД по Агульскому району состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого ко всем присутствующим обратился начальник отдела полиции Мирземетов М.Т.:

«Личный состав, сегодняшний наш праздничный день приурочен ко Дню сотрудника ОВД РФ. Суть нашей работы заключается в защите населения, государственных интересов. Я вам всем желаю удачи, достижения успехов, и чтобы вы могли всегда вовремя выполнять свои должностные обязанности».

В торжественном мероприятии приняли участие и руководство муниципалитета, а также прокурор района. В своём поздравлении С.В. Гасанова сказала: «Уважаемые коллеги, желаю вам, чтобы служба обходилась без трудностей и опасностей. Полиция является авангардом во всей правоохранительной системы нашей страны и успешно выполняет свои задачи по охране общественного порядка и защите конституционных прав наших граждан».

От имени руководства района выступил замглавы администрации МО «Агульский район» Салих Рамазанов. Он пожелал сотрудникам успехов в работе и всего самого наилучшего.

По завершении официальной части мероприятия, состоялось награждение сотрудников, которые показали в своей работе отличные результаты.