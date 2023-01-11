День рождения Героя

9 января Магомеду Нурбагандову – лейтенанту полиции, человеку, чьё имя, слова и мужество стали известны всей России, исполнилось бы 38 лет.

Магомед Нурбагандов родился 9 января 1985 года в селе Сергокала. С золотой медалью выпустился из лицея №2, окончил юридический факультет ДГУ в городе Махачкале. Служил во вневедомственной охране в Каспийске, был женат, воспитывал сына и дочь.

В ночь на 10 июля 2016 года, когда члены семьи Нурбагандовых отдыхали на природе, на них напали пятеро боевиков, называвших себя рекрутами «Исламского государства»*. Пришли к палаткам, когда все уснули, связали им руки и ноги.

Продемонстрировав своё мужество и презрение к террористам, его прощальными словами стали «Работайте, братья», ставшей наставлением и руководством к работе всех силовых ведомств, находящихся на страже порядка.

21 сентября 2016 года на основании президентского указа № 486 лейтенант Магомед Нурбагандович Нурбагандов был удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Звезду Героя в Кремле получили его родители – Нурбаганд и Кумсият Нурбагандовы, которых Президент Владимир Путин лично поблагодарил за то, что воспитали сына настоящим мужчиной и героем.

В районной библиотеке состоялось мероприятие, посвящённое дню рождения Героя. Открыла и вела мероприятие директор районной библиотечной системы Замира Омарова . Она поприветствовала гостей и рассказала немного о Магомеде Нурбагандове. Директор СОШ №2 и учитель Магомеда Индира Абдурагимова с большой любовью рассказала присутствующим о том какой был Магомед в школе, как он учился, каким добрым, отзывчивым и мужественным он был.

Ведущий специалист по делам молодёжи в МР «Сергокалинский район» одноклассник и однокурсник Магомеда, Мурад Мусаев также рассказал о нём много интересного и вспомнил, каким он был мужественным, спортивно подготовленным, умеющий дружить с человеком.