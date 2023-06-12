День России большим концертом отпраздновали в Махачкале на центральной улице города

В праздничный день на площадке перед Русским театром жители и гости столицы Дагестана посмотрели концертную программу, подготовленную Министерством культуры республики и силами творческих коллективов региона. Со сцены говорили об истории праздника, об уникальности нашей многонациональной страны и любви к Родине. «Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где ты родился и живешь, – говорит организатор концерта, директор Русского театра им. М. Горького Тимур Магомедов. – Мы считаем, что важно напоминать людям об этом. Музыка, поэзия, театр – лучший способ диалога о добре. А еще мы надеемся, что сегодняшний концерт подарил зрителям незабываемые впечатления и заряд позитива на целое лето».

В программе концерта прозвучали патриотические песни, любимые уже не одним поколением. В них говорилось о любви к родным и близким, к малой родине и к необъятным просторам большой страны – о том, что свято для каждого гражданина. Участие в концерте приняли яркие звезды дагестанской эстрады, солисты Дагестанской филармонии, артисты Театра оперы и балета, а также артисты Государственного республиканского ансамбля «Дагестан».

Источник: Мирмол