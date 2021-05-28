День пограничника отметили в Каспийске

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню пограничника, состоялось в городе Каспийске. Праздник посетили представители Правительства РД зампредседатели Правительства Муслим Телякавов и Рамазан Джафаров, мэр Махачкалы Салман Дадаев, глава Каспийска Борис Гонцов, начальник ПУ ФСБ РФ по РД генерал-майор Андрей Карпенко и другие.

В рамках празднования береговая охрана и пограничники РД прошли торжественным маршем, прозвучал оркестр, а также были продемонстрированы быстроходные погранкатера «Мангуст».