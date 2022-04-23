Культура, Общество

День Победы: Сергей Меликов призвал к своевременной подготовке к празднованию

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Сергей Меликов провел совещание по организации и проведению Дня Победы в Дагестане. Он отметил, что данное празднование должно быть осуществлено вопреки и наперекор действиям недружественных стран. Будут праздничные шествия, военные парады и Бессмертный полк. Однако он порекомендовал организовать празднование с учетом рисков распространения коронавируса.

Глава Дагестана поручил руководителям районов своевременно приступить к подготовке празднования Дня Победы в Муниципалитетах и уделить внимание семьям погибших во время спецоперации в Украине.

«Люди, которые отдали сегодня свои жизни за страну, являются прямыми продолжателями победителей 1945 года.» — подчеркнул он.

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