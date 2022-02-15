День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

К этой важной дате телеканал ГТРК «Дагестан» подготовил фильм о судьбе Омара Муртазалиевича Муртазалиева, который служил за рубежом, мужественно и достойно исполняя свой долг.

Для всех дагестанцев имя генерала-майора Омара Муртазалиева – эталон самоотверженного служения Родине. Ему довелось нести нелегкую службу во многих «горячих точках» планеты, боевые заслуги нашего земляка отмечены на самом высоком уровне.

Омар Муртазалиевич Муртазалиев успевал всё – командовать Телевизионным отрядом краеведов-следопытов, писать статьи и очерки, выпускать книги.

Смотрим фильм на «Россия 1» (Дагестан) 15 февраля в 17:20!