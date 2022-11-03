День народного единства в России в наше время является как бы одним из молодых государственных праздников нашей страны. Но это все только на первый взгляд. История этого праздника связана с далекими событиями начала XVII века. Дата праздника выбрана не случайно, именно в этот день 4 ноября (по старому стилю 22 октября) 1612 года народное ополчение, возглавляемое купцом из Нижнего Новгорода Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, успешно атаковало Китай-город в Москве, который был взят штурмом.

На деле, День народного единства символизирует не столько победу над польскими интервентами в XVII веке, сколько сплоченность российского народа.

На стыке XVI-XVII веков в России сложилась непростая обстановка. Она вошла в историю как Смутное время. Причиной этому стало завершение династии Рюриковичей после смерти царя Ивана IV (Грозного). В стране сложилась очень трудная экономическая ситуация, к тому же вторжение польских войск еще больше усложнило бедственное положение населения.

В этот смертельный для Родины час патриарх Гермоген призвал народ подняться на борьбу с захватчиками. Русские люди услышали этот призыв и встали на защиту своего Отечества. За это патриарх поплатился жизнью, он погиб от рук поляков, и русская православная церковь причислила его к лику Святых.

Первое ополчение собрал рязанский воевода Прокопий Ляпунов, который сам его и возглавил. Однако по причине раздора между казаками и дворянами ополчение распалось, сам воевода к тому же был убит.

В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к народу с призывом сбора средств для организации ополчения, чтобы освободить от врагов страну. Жителей города обложили отдельным сбором для создания ополчения. Кузьма Минин обратился с приглашением к новгородскому князю Дмитрию Пожарскому возглавить народное ополчение.

По призыву Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде собралось большое войско. В марте 1612 года народное ополчение выступило из Нижнего Новгорода в Ярославль. Здесь был создан временный правительственный орган под названием «Совет всей Земли». Членами этого правительства стали представители мелкого служилого дворянства и посадские люди.

Есть такое предание, по которому Казанская икона Божией Матери была прислана князю Пожарскому из Казани, и она стала главной покровительницей земского ополчения. 4 ноября того же года Нижегородское народное ополчение с копией иконы Казанской Божией Матери штурмом овладело Китай-городом. Первым в Москву вместе с иконой Казанской Божией Матери вошел князь Дмитрий Пожарский. В тот же день Москву освободили от польских интервентов. На следующий день, 5 ноября, капитулировал польско-литовский гарнизон Кремля.

Победа над польскими захватчиками превратилась в мощную силу для возрождения российского государства. К тому же икона Казанской Божией матери перешла в разряд предметов святого почитания.

В феврале 1613 года Земский собор избрал первого русского царя Михаила Романова. Так началось царствование в России династии Романовых, которое продлилось чуть больше трех веков. В Земском соборе были собраны представители всех сословий нашей страны и он стал символом окончательной победы российского народа над Смутой, торжеством православия и народного единства.

Князь Дмитрий Пожарский в честь победы народного ополчения и иконы Казанской Божией Матери на собственные средства построил на Красной площади деревянную церковь, которая была заменена в 1635 году на каменный собор вместо сгоревшего в пожаре в Москве деревянной церкви. Этот самый Казанский собор и сегодня украшает центр Москвы, являясь памятником нашей истории.

Царь Алексей Михайлович в 1649 году подписал указ, по которому 4 ноября отныне стал государственным праздником – Днем Казанской иконы Божьей Матери. Этот праздник ежегодно отмечали в России до революции 1917 года.

В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской армии над польскими интервентами, Президент РФ в 2005 году подписал указ об учреждении в России 4 ноября нового государственного праздника, Дня народного единства. А сама идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому День народного единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все жители страны и представители разных религий и конфессий.

Для освобождения страны от иноземных захватчиков в ополчении участвовали представители всех сословий, народов и вероисповеданий, входящих в состав русской державы.

День народного единства – праздник, призывающий людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности сплочения.

Праздник важен для России, так как напоминает гражданам страны о том, что только вместе можно преодолеть препятствия и справиться с трудностями.

На территории России проживают представители 195 народов и народностей, которые относятся к десяткам религиозных течений.

Основная задача праздника как в дореволюционное, так и в настоящее время – это единство людей разного происхождения, статуса и религий для достижения общей цели – стабильного гражданского мира, а также уважения к патриотизму и мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы.

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/72554/