День народного единства отметили в Ногайском районе праздничным концертом

Сегодня, 3 ноября, в Центре народного творчества и культурного развития администрации Ногайского района состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.

С поздравительной речью выступили заместитель главы администрации Ногайского района Баймагомед Ярлыкапов и Председатель Общественной палаты администрации Ногайского района Эльмурза Саитов.

– День народного единства впервые отметили 17 лет назад, оказывается он всегда был с нами. История нашей Родины показывает, что единство народов является главным залогом успешного развития страны в целом и благополучия каждого человека, – начал свое выступление Баймагомед Ярлыкапов.

Он отметил, что сила единства ярко проявилась во времена Минина и Пожарского, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 2022 год вновь показал нам необходимость единения перед лицом угрозы нашей Родины.

По словам Баймагомеда Ярлыкапова, сегодня западные страны всячески стараются разъединить наш народ, разрушить целостность нашей страны.

— Они не учли самое главное – поколение победителей, выросшее и воспитанное на ратных подвигах своих отцов и дедов не сломить и не победить. Время дало нам новых героев – военнослужащих разных национальностей, тех кто, не жалея себя и своей жизни, отстаивают свободу и независимость России. Среди них и наши соотечественники: Кайтарбий Елманбетов, Курбан Курбанов, Арифулла Байрамов, Амирхан Мурзагельдиев. Мы гордимся нашим земляком старшим сержантом Джавадом Мамутовым, уничтожившим 7 штабов оперативно-тактических группировок боевиков, один военный аэродром и три системы ПВО врагов. Мы чтим память наших предков и подвиги нынешнего поколения,- отметил Б. Ярлыкапов.

В концерте приняли участие заслуженные артисты Ногайского драматического театра, солисты фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай», артисты оркестра народных инструментов, детский хореографический ансамбль «Карлыгаш» и другие.

Источник: Голос степи