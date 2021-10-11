День Мирзы Калукского прошёл в Табасаранском районе

Фестиваль Табасаранской культуры прошёл в Табасаранском районе Республики Дагестан. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня поэта-воина Мирзы Калукского и приурочено к празднованию столетнего юбилея образования ДАССР. Кроме того, состоялась конференция, посвящённая двухсотвосьмидесятилетней годовщине разгрома войск Надир-шаха в Дагестане. С основным докладом на конференции выступил глава Табасаранского района Магомед Курбанов. Глава предложил сделать День Мирзы Калукского регулярным, проводя его раз в три года.

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