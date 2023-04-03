День единения народов Белоруссии и России отметили в Дагестане

В историческом парке «Россия – моя история» состоялся форум «Россия – Беларусь: общее наследие – дорога в будущее», приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Миннац РДЩ.

На мероприятии присутствовали министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, исполняющий обязанности представителя МИД России в Махачкале Лилиана Магомедова, Председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Дагестана Мустафа Билалов, директор исторического парка «Россия – моя история» Тимур Велиханов, а также представители общественных организаций, студенты вузов, ссузов и другие.

Открывая мероприятие, руководитель Миннаца РД Энрик Муслимов поприветствовал всех собравшихся от имени Главы Дагестана Сергея Меликова и поздравил со знаменательным событием.

«Россия и Беларусь являются тесными партнёрами в экономической, политической и военных сферах. В годы Великой Отечественной войны мы вместе сражались против немецких захватчиков, против фашизма и нацизма. Сегодня наши президенты проводят совместную политику, и существование двух братских народов России и Белоруссии друг без друга невозможно», – отметил руководитель ведомства.

В ходе своего выступления Лилиана Магомедова подчеркнула, что Россия и Беларусь исторически шли одним путем, эффективно решали все насущные задачи, опираясь на принципы равноправия, взаимоуважения, добрососедства и учета национальных интересов. Также и на сегодняшний день в новом меняющемся мире и будучи ближайшими стратегическими союзниками, наши страны успешно развивают многоплановое сотрудничество.

В свою очередь Тимур Велиханов отметил важность изучения подрастающим поколением истории для понимания происходящих процессов.

В рамках мероприятия также было зачитано обращение к участникам форума сопредседателя Международной Общественной Палаты созыва 2020 – 2025 Александра Ольшевского.

В пресс-службе отметили, что мероприятие сопровождалось выступлением детских творческих коллективов – ансамбля «Аквамаринки», театральной студии «Непоседы», Джамала Закиева, Мадины Шахмурадовой и Мурада Кушлаева.

Источник: РИА Дагестан