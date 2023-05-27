День добрососедства отметили жители комплекса по ул. Н.Гаджимагомедова

Здесь с самого утра шли подготовительные мероприятия к концертной программе и спортивным состязаниям. Приняли участие в праздновании дня добрососедства командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков, заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана Арсен Махмудов, депутат Народного Собрания РД Хаджимурад Маллаев, заместитель руководителя Агентства информации и печати РД Наида Магомедова, депутаты городских собраний и молодежного парламента республики, ветераны, представители общественности.

Александр Пешков, открывая мероприятие, лично поприветствовал жителей и гостей и пожелал сохранить надолго то настроение, которое несет этот праздник. Для детей и взрослых были организованы спортивные и развлекательные локации по интересам. А для совсем маленьких аниматоры построили свою программу так, что веселый смех не затихал весь вечер. Обратились к жителям и организаторы проведения этого мероприятия — Региональные координаторы партийных проектов ВПП «Единая Россия» « Школа грамотного потребителя» Сергей Касьянов и «Жители МКД» Хиби Алиев, которые предложили отмечать праздник ежегодно, сделав его Днем жилого комплекса. Гази-Магомед Закалиев, начальник ТО «Дагестанский» ФГАУ «Росжилкомплекс» поддержал данное предложение и заверил, что заложенная традиция будет продолжена.

Источник: Мирмол