«День Дагестана» на выставке MITT 2022 посвящён развитию туристической отрасли региона

16 марта в Москве начала свою работу выставка MITT 2022. Впервые в этом году участие в мероприятии приняла Республика Дагестан. Второй день экспозиции был назван «Днём Дагестана» и был посвящён туристическому потенциалу региона. В рамках экспозиции главный архитектор города Дербента Иса Магомедов презентовал ролик «Дербент. Перезагрузка древнего города». Кроме того, во второй день выставки при участии министра по туризму и НХП РД Эмина Мерданова состоялось подписание ряда соглашений в целях развития туристической отрасли республики.

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