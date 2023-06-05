Делегация Узбекистана возложила цветы к мемориалу участников ВОВ в Махачкале

Сегодня, 5 июня, в рамках официального визита в Республику Дагестан делегация из Узбекистана во главе с Первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садыком Сафаевым возложили цветы к Вечному огню у памятника Воину-Освободителю в парке имени Ленинского Комсомола города Махачкалы.

После возложения цветов память дагестанцев-фронтовиков минутой молчания почтили также первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации ФС России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов, Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов и другие.

Затем участники возложили цветы на аллее, посвященной героям Советского союза и России.

Напомним, трехдневная программа пребывания узбекской делегации в регионе ожидается насыщенной. В планах провести восьмое заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС РФ и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, ознакомиться с планами комплексной реставрации и реконструкции г. Дербента, посетить один из ведущих вузов республики – ДГУ и принять участие в торжественной церемонии открытия обелиска, посвященного узбекским строителям в микрорайоне «Узбекистан» города Махачкалы.