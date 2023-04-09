Делегация Тарумовского района приняла участие в фестивале «Гимн тюльпану» в Калмыкии

И.о. руководителя Тарумовского района Дагестана Василий Джамалов возглавил делегацию Тарумовского района, принявшую участие в культурно-этнографическом фестивале «Гимн тюльпану», который состоялся 8 апреля в Черноземельском районе Калмыкии, в поселке Адык.

В состав делегации вошли заместитель главы администрации «МР «Тарумовский район» Мурад Абдулазизов, начальник отдела ГО ЧС администрации «МР «Тарумовский район» Павел Жуков и народно-фольклорный коллектив «Рыбачки».

Стоит отметить, что степной праздник пробуждения природы вошёл в «Топ-50 лучших событий года» в России. Жители региона и туристы уже активно посещают самые интересные места, знакомятся с местной культурой и наслаждаются праздником весны.

Программа фестиваля была многообразной и интересной и включала в себя: этнографический хотон; спортивную и развлекательную зоны; выставку достижений сельского хозяйства, торговлю и зону общественного питания. Также занимательной была выставка «Город мастеров».