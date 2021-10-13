Делегация Совета Федерации РФ прибыла в Дагестан

Делегацию Совета Федерации встретили в аэропорту Ильяс Умаханов, первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, вице-спикер Парламента РД Сайгидахмед Ахмедов.

В делегацию вошли члены Совета Федерации Виктор Бондарев, Александр Варфоломеев, Андрей Шевченко, Владимир Городецкий, Дмитрий Кузьмин, а также заместитель руководителя аппарата комитета СФ Алексей Головин и советник Комитета Евгений Кискин.

Вечером ожидается приезд Первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

В течение трёх дней делегация посетит ряд объектов. Основная цель визита: изучение на месте основных проблемных тем для республики для оказания поддержки, в том числе в рамках Постановления СФ.