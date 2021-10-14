Делегация Совета Федерации РФ прибыла в Дагестан

В Республику Дагестан с трехдневным визитом прибыла делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Цель визита привязана к тематике социально-экономического развития региона в рамках Постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан». Первым объектом, который посетили сенаторы стал родильный дом в городе Кизилюрт на 120 мест. Строительство объекта началось ещё в 2012 году. После возобновления строительства, объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Также сенаторы посетили туристический объект «Главрыба» в Казбековском районе. 13 октября, в день прибытия в республику, сенаторы последним объектом посетили место сброса стоков в Каспий. Сенатор Андрей Шевченко назвал такую ситуацию «вопиющим фактом» и «архисерьезным вопросом».

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