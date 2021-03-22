Делегация Правительства РД во главе с Абдулпатахом Амирхановым посетила Избербаш

Делегация Правительства РД во главе с премьер-министром Абдулпатахом Амирхановым посетила город Избербаш. В рамках рабочей поездки были проинспектированы объекты социального значения. Это детское общеобразовательное учреждение на 250 мест, готовность которого на данный момент составляет порядка пятнадцати процентов. Подрядная организация обещает завершить объект до конца 2021 года. Для контроля за ходом работ Абдулпатах Амирханов поручил проводить на объекте ежемесячные проверки. Также был проинспектирован полигон для приёма ТБО от региональных операторов. Здесь обсуждалась возможность строительства к полигону объездного пути и обеспечение дополнительными транспортными единицами для вывоза мусора.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники