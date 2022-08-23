Делегация Правительства Дагестана ознакомилась с состоянием медицинских учреждений Буйнакска

Вице-премьер Дагестана Мурад Казиев и замминистра здравоохранения РД Раиса Шахсинова посетили учреждения системы здравоохранения города Буйнакска. В числе объектов, гости осмотрели психоневрологический интернат «Милосердие». Здесь оказывается медицинская и социальная помощь людям старшей возрастной категории с I и II группой инвалидности, которые страдают психоневрологическими заболеваниями.

Мурад Казиев ознакомился с деятельностью интерната и поговорил с персоналом. В общей сложности делегация Правительства Республики Дагестан посетила пять учреждений. Данные мероприятия проводятся в рамках подготовки к проекту республиканского бюджета.