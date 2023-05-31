Делегация Посольства Таджикистана в РФ посетила ДГУ

Дагестанский государственный университет посетила делегация Посольства Республики Таджикистан в РФ, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан Давлатшохом Гулмахмадзодой.

Делегация ознакомилась с историко-этнографическим музеем университета, где представлены экспонаты и артефакты, собранные студентами вуза от Ногайской степи до южных сёл региона.

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов рассказал гостям историю создания университета и о направлениях подготовки.

«ДГУ – самый крупный вуз Прикаспия. У нас хорошее взаимодействие с рядом стран Средней Азии, особенно с Узбекистаном. Мы готовы приглашать ваших студентов на наши мероприятия и фестивали, отправлять наших к вам. Мы можем сотрудничать и по образовательной части, и по научной. Потенциал науки и образования в республике достаточно большой», – отметил ректор.

По словам Посла, основная цель его визита – познакомиться с губернаторами и руководителями вузов.

«За пределами нашей страны учатся более 40 тысяч студентов. Из них более 30 тысяч человек учатся именно в российских вузах. Хотя мы предоставляем нашей молодежи большой выбор – Европа, Азия, они предпочитают российские вузы», – сказал он.

Давлатшох Гулмахмадзада добавил, что есть необходимость подготовки специалистов по горному туризму, горных инженеров-обогатителей, а также специалистов по англосаксонским вопросам. Муртазали Рабаданов подчеркнул, что у ДГУ уже заключены соглашения с таджикскими вузами и их необходимо возобновить.

Далее состоялась встреча Посла с соотечественниками: студентами и рабочей молодежью, проживающими на территории республики.

В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов, студенты и профессорско-преподавательский состав вуза.

https://dgu.ru/news/dgu-posetila-delegatsiya-posolstva-tadzhikistana-v-rf/