Делегация Новолакского района приняла участие в республиканском форуме «Наставничество: эстафета знаний и опыта»

В эти дни под руководством начальника Управления образования МО Светланы Кудаевой делегация из Новолакского района приняла участие в республиканском форуме «Наставничество: эстафета знаний и опыта».

Форум прошел в городе Буйнакске и был приурочен к Году педагога и наставника.

Одни из лучших учителей города Буйнакска провели мастер-классы для гостей, поделившись своим опытом и знаниями.

Мероприятие стало замечательной возможностью для педагогов из разных уголков региона поделиться своим опытом и узнать о новых подходах в образовании, приобрести новые знания и укрепить связи между коллегами.