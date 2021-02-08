Делегация Международной Общественной палаты встретилась с шейхом Ахмадом Афанди

Делегация Президиума Международной Общественной палаты, находясь в Махачкале с рабочим визитом, встретилась с шейхом Ахмадом Афанди. Участники делегации передали Муфтию Республики Дагестан приветствие от духовного лидера мусульман России шейха Равиля Гайнутдина, а также поздравления со столетним юбилеем автономии Дагестана. Главной темой мероприятия стало усиление защиты традиционных ценностей, духовных и нравственных основ общества. Во встрече принял участие и руководитель Миннац РД Энрик Муслимов.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники