Делегация Кавказ.РФ прибыла в Дагестан

На площадке Минэкономразвития региона состоялась двусторонняя встреча гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова и министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.

Стороны обсудили вопросы поддержки и развития наиболее масштабных и перспективных инвестиционных проектов.

Также состоялось совещание с участием руководителей органов власти.

Андрей Юмшанов: «Дагестан — республика с огромным недооцененным потенциалом, регион с большим количеством ресурсов и, как мы наблюдаем, нарастающими темпами развития. Мы хотим внести свой вклад в развитие этого региона и готовы быть катализатором всевозможных форм поддержки в этом направлении».