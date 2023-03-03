Политика

Делегация Кавказ.РФ прибыла в Дагестан

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На площадке Минэкономразвития региона состоялась двусторонняя встреча гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова и министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.

Стороны обсудили вопросы поддержки и развития наиболее масштабных и перспективных инвестиционных проектов.

Также состоялось совещание с участием руководителей органов власти.

Андрей Юмшанов: «Дагестан — республика с огромным недооцененным потенциалом, регион с большим количеством ресурсов и, как мы наблюдаем, нарастающими темпами развития. Мы хотим внести свой вклад в развитие этого региона и готовы быть катализатором всевозможных форм поддержки в этом направлении».

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