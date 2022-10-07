Делегация Кайтагского района примет участие в митинге в поддержку Президента РФ

Сегодня, 7 октября, Президент России отмечает свой юбилей и в честь такого значимого для всех россиян события, на центральной площади города Махачкалы состоится митинг в поддержку Владимира Владимировича Путина.

В митинге примут участие делегации со всей республики, которые уже съезжаются в центр города.

Кайтагский район не стал исключением – кортеж из более 15 машин с развевающимися российскими флагами, заполненными работниками администрации, культуры, образования, а также простыми жителями, пожелавшими принять участие в митинге и поддерживающими курс Президента, дружно выехали из муниципалитета и направились в столицу республики.