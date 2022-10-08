Делегация из Гумбетовского района приняла участие в акции в поддержку курса президента России

7 октября 2022 года глава МР «Гумбетовский район» Галип Галипов принял участие в акции в поддержку курса Президента РФ Владимира Путина «В единстве – наша сила!», которая прошла на главной площади столицы Дагестана, Махачкалы.

В рамках мероприятия руководитель Гумбета провёл ряд встреч с членами кабинета министров РД, парламента Дагестана и другими. Меценат из села Килятль Гумбетовского района Магомед Загидов также приехал на патриотическую акцию.

В мероприятии «В единстве – наша сила!» в составе гумбетовской делегации приняли участие представители разных профессий, главы поселений и другие. Глава Гумбета Галип Галипов и другие гумбетовцы отметили, что Президент России Владимир Путин является великим лидером современности, который восстанавливает справедливое мироустройство и возродил Россию.