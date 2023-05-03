Делегация из Дагестана встретилась с руководством Рязанской области

Накануне, 2 мая, состоялась встреча дагестанской делегации под руководством главы Миннаца РД Энрика Муслимова с руководством Рязанской области.

Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, министр по делам территорий и информационной политике РО Жанна Фомина, министр культуры РО Марина Кауркина, заместитель министра физической культуры и спорта РО Игорь Мишин, глава администрации муниципального образования – городской округ город Рязань Елена Сорокина, Герой России Загид Загидов, советник министра по национальной политике и делам религий РД Магомедов Магомед, представитель правительства Дагестана в Рязанской области Наиб Раджабов, помощник Муфтия РД Ахмад Надырбегов, депутат городского собрания Дербента Низам Рамазанов, член Межведомственного Совета по взаимодействию с соотечественниками при Министерстве по национальной политике и делам религий РД Асхаб Джамалудинов а также сотрудники министерства территориальной политики РО.

Стороны поделились опытом развития межнациональных и межрелигиозных отношений в регионах, рассказали об экономическом и промышленном, духовно культурном и туристическом потенциале субъектов, о перспективных и стратегических направлениях развития регионов.

Также обсудили вопросы содействия установлению прямых партнерских связей между общественными и иными некоммерческими организациями Рязанской области и Республики Дагестан и проведения в Рязанской области мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

Анна Рослякова с благодарностью приняла приглашение Энрика Муслимова, посетить Дагестан с делегацией из Рязанской области.

По итогам встречи намечены планы нового уровня взаимоотношений Рязанской области и Республики Дагестан.