Делегация из Дагестана приняла участие в Параде Победы в Москве

8 дагестанцев стали почетными гостями Парада на Красной площади, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На главной площади страны 9 мая побывала и жительница Кизилюрта Заира Кадиева, мама погибшего участника специальной военной операции Махача Кадиева.

Лейтенант Кадиев был выпускником Московского высшего общевойскового командного училища и в числе лучших Кремлевских курсантов сам принимал участие в Параде 9 мая.

Добавим, что почетными зрителями на трибунах главного Парада страны стали Сапижат Мазаева — мать первого Героя России в СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, Нелли Вольф — мать военнослужащего, участники специальной военной операции Ахмед Джамиев, Арсен Гасайниев и другие.