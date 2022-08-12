Завершив работу в Краснодарском крае, делегация из Дагестана прибыла в Республику Крым. Здесь состоялась встреча в Государственном комитете по делам межнациональных отношений Республики Крым.

Открыл встречу Айдер Типпа, председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма. Поприветствовал делегацию, он рассказал о той работе, которая проводится в республике в сфере межнациональных отношений.

В свою очередь Гарун Давыдов, первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана поделился целью визита, о том, что проводится в побратимой республике по формированию общегражданской идентичности, профилактике экстремизма и терроризма. О работе общественных организаций рассказал Шамиль Хадулаев.

Далее выступил Асхабали Мурзаев, помощник ректора ДГИ. Он подчеркнул общность двух республик, их многонациональный и поликонфессиональный состав. «Именно в этом и заключается мощь не только Крыма и Дагестана, но и всей России. В многообразии — сила государства. Важно сохранить преемственность поколений, исторические и духовные ценности своего народа», — констатировал Мурзаев.

Присутствовавшие Татьяна Манежина, министр культуры Крыма, Руслан Якубов и Айкуи Арутюнян, заместители председателя Госкомитета по межнациональным отношениям Крыма и другие официальные лица проинформировали о тех культурно-массовых мероприятиях, которые проводятся с целью формирования патриотизма, сохранения своих традиций и выразили готовность к тесному сотрудничеству.

Встреча завершилась обменом подарками.

Следующая встреча дагестанской делегации состоялась в Государственном совете Республики Крым. От имени крымчан делегацию приветствовали председатель Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель и его заместитель Иван Шонус. Среди обсуждаемых вопросов – сохранение этноконфессиональных отношений, формирование общероссийской идентичности, профилактика экстремизма и терроризма и др. Крым, как и Дагестан – многонациональный и многоконфессиональный регион. Эта встреча, по мнению её участников, положит начало долгосрочному двустороннему межрегиональному сотрудничеству и укреплению дружеских отношений между республиками.

«Несмотря на предпосылки со стороны украинского государства, направленные на то, чтобы расшатать ситуацию на национальной почве, крымчане однозначно выбрали путь — жить в мире и согласии. И этот постулат непоколебим. Крым после воссоединения в Россией получил новый виток развития во всех отраслях жизнедеятельности и продолжает динамично двигаться в этом направлении, в том числе благодаря налаженному диалогу культур и религий, – сказал первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.Первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана Гарун Давыдов отметил: «Цель нашего визита – формирование общероссийской гражданской идентичности среди этнических дагестанцев, проживающих в субъектах Российской Федерации, неприятие идеологии экстремизма». Юрий Гемпель предложил сотрудничество по взаимодействию с земляками, проживающими в странах, поддерживающих санкционную политику в отношении России: «Общение и поддержка контактов с диаспорами дагестанцев в Европе и других странах позволит с их помощью поднять имидж Российской Федерации среди иностранцев, проводить работу по разоблачению фейков в отношении нашей страны. Это также даст возможность найти своих сподвижников из числа соотечественников. Такое взаимодействие приносит свои результаты – нами сформирован большой корпус народных дипломатов из разных стран мира, с которыми работаем на постоянной основе, а также клуб Друзей Крыма, объединяющий выходцев из России». Стороны выразили готовность к сотрудничеству в сфере развития национальной политики, культуры и реализации совместных мероприятий.

Следующим по программе прибывания дагестанской делегации в Крыму стало посещение музейно-выставочного комплекса — мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941 – 1944 гг. «Концлагерь «Красный»».

«Подобное погружение в историю помогает глубже понять то, что происходило в нашей стране, каким испытаниям был подвергнут советский народ. Молодежь особенно должна помнить и чтить героев, благодаря которым мы сегодня живём», — отметил первый заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Гарун Давыдов.

Представители комплекса рассказали об историческом фактчекинге, уделив особое внимание попыткам фальсификаций истории.

В ходе помещения представители дагестанской делегации возложили цветы к мемориалу в дань памяти тех, кто ценой своей жизни сохранил жизнь будущим поколениям.

Далее дагестанская делегация посетила Духовное управление мусульман Крыма, где встретилась с председателем ДУМК муфтием Эмирали-хаджи Аблаевым.

Основная цель встречи — укрепление добрососедских и партнёрских отношений между регионами. По словам Гаруна Давыдова, первого заместителя министра по национальной политике и делам религий РД, народы Крыма и Кавказа многое связывает. «Сегодня крайне важно обсудить вопросы духовного развития, профилактики экстремизма и терроризма, получения религиозных знаний у себя, на родине», — подчеркнул Давыдов.

В свою очередь Эмирали-хаджи Аблаев вкратце рассказал о той работе, которая проводится муфтиятом по сохранению мира, порядка, духовных ценностей мусульман.

Завершающей в первый день прибывания дагестанской делегации в Крыму была встреча с военнослужащими, проходящими реабилитацию после ранений, полученных в ходе специальной военной операции,

в военном госпитале г. Симферополь. Гарун Давыдов, первый заместитель министра Миннаца РД, выразил слова поддержки, уважения и благодарности за мужество и патриотизм ребятах.

«Спасибо вам за службу! Благодаря вам, мы отстаиваем свою независимость, свое достоинство, спасаем наших соотечественников, боремся с неонацистами. Вас поддерживает вся страна!», — резюмировал Давыдов.

О том, через что пришлось пройти Дагестана в 1999 году, во время вторжения бандформирований, рассказал Асхабали Мурзаев, помощник ректора ДГИ. «Для любого гражданина России её целостность — это первостепенное. Ни тогда, ни сейчас никто из россиян не сделал шаг назад, напротив, проявив всё мужество, дали отпор врагу. Так было и так будет. История тому свидетель», — подчеркнул Мурзаев. Военнослужащие настолько были тронуты данным визитом, что долго не отпускали гостей, беседовали, рассказали свои истории.Напомним, что в состав делегации из Дагестана вошлиГарун Давыдов, первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Загид Загидов, подполковник милиции, Герой Российской Федерации, Шамиль Хадулаев, заместитель председателя Комиссии по формированию гражданского общества и защите конституционных прав граждан и Асхабали Мурзаев, помощник ректора Дагестанского гуманитарного института. Выездные мероприятия проходят в рамках подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан

«Обеспечениобщественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

Целью мероприятия является формирование общероссийской гражданской идентичности среди этнических дагестанцев, проживающих в субъектах России, неприятие идеологии экстремизма.