Делегация из Дагестана прибыла в Мелитополь

В ходе поездки они встретятся с дагестанскими учителями, которые преподают в школах Запорожской области и передадут гуманитарную помощь нашим военнослужащим.

«В ходе нашей поездки будет организовано награждение учителей за их деятельность. Торжественный обед, также планируется приготовление плова на костре в казанах», — рассказали представители делегации.

В состав делегации вошли помощник Главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов, директор РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова, директор ГБУ РД «ИКЦ» Мухтар Амиров и журналист Исрафил Исрафилов.

Отметим, поездка организована по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова в рамках года «Образования».