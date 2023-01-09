Общество

Делегация из Дагестана посетила военный госпиталь Минобороны России

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Исполнительный секретарь Хасавюртовского районного местного отделения Партии «Единая Россия», председатель Совета женщин района Асият Арсланханова в составе делегации во главе с председателем Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой и начальником отдела Миннаца республики Хасайбат Валиевой посетили 412-й военный госпиталь Минобороны РФ, которому в текущем году исполнится 215 лет.

Во время визита делегация пообщалась с проходящими в госпитале лечение участниками СВО. Делегация из Дагестана пообщалась с военнослужащими, поздравила их с наступающим Новым годом, а также вручила подарки, гостинцы от матерей и детей Дагестана.

В свою очередь руководство госпиталя, врачи и медперсонал выразили слова благодарности всем, кто оказал поддержку бойцам.

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