Общество

Делегация из Дагестана готовится к поездке в Москву на парад Победы

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На  главном параде нашей страны в честь Дня Победы 9 Мая в качестве почетных гостей на Красной площади будет и 8  представителей дагестанской делегации.

Среди них  участники специальной военной операции – заместитель командира взвода одного из подразделений Каспийской флотилии, сержант Ахмед Джамиев, майор полиции Арсен Гасайниев, атаман Терского войскового казачьего общества Василий   Наумочкин, военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО Вадим Сирота и Багаудин Алиев,  матери участников специальной военной операции Сапижат Мазаева, Заира Кадиева и Нелли Вольф.

По словам  представителей республики, участие в таком мероприятии, как парад на Красной площади для них очень почётно,  дорого и волнительно, а  то, что состав нашей делегации на гостевых трибунах будет достаточно представительный говорит об особом отношении руководства страны к Дагестану, его героям, участникам специальной операции,  а также к семьям военнослужащих.

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