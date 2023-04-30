Делегация из Дагестана готовится к поездке в Москву на парад Победы

На главном параде нашей страны в честь Дня Победы 9 Мая в качестве почетных гостей на Красной площади будет и 8 представителей дагестанской делегации.

Среди них участники специальной военной операции – заместитель командира взвода одного из подразделений Каспийской флотилии, сержант Ахмед Джамиев, майор полиции Арсен Гасайниев, атаман Терского войскового казачьего общества Василий Наумочкин, военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО Вадим Сирота и Багаудин Алиев, матери участников специальной военной операции Сапижат Мазаева, Заира Кадиева и Нелли Вольф.

По словам представителей республики, участие в таком мероприятии, как парад на Красной площади для них очень почётно, дорого и волнительно, а то, что состав нашей делегации на гостевых трибунах будет достаточно представительный говорит об особом отношении руководства страны к Дагестану, его героям, участникам специальной операции, а также к семьям военнослужащих.