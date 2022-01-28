Делегация госкорпорации «Газпром» под руководством Виталия Маркелова прибыла в Дагестан

По поручению Владимира Путина о рассмотрении возможностей ускоренной реализации проектов газоснабжения всех населённых пунктов республики, которое было дано по итогам декабрьской пресс-конференции Президента России, в Республику Дагестан прибыла делегация ПАО «Газпром» под руководством вице-премьера РФ Виталия Маркелова. Это беспрецедентное для республики событие, так как высшее руководство корпорации посещает регион впервые. Данный факт даёт надежду на то, что ситуация в газовой отрасли республики улучшится.

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