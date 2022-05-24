Делегация Федерального казначейства России с рабочим визитом посетила Дагестан

Совместно с руководителем Управления Федерального казначейства по РД Абдулпатахом Амирхановым гости посетили ряд территориальных отделов УФК по РД, провели выездные совещания по вопросам деятельности территориальных отделов.

В частности, проведены выездные мероприятия в городах Избербаше, Дербенте, Кизилюрте, Унцукульском и Гунибском районах с участием руководителей муниципалитетов.

В рамках визита были обсуждены вопросы некоторого переформатирования работы УФК по РД. Отдельно были рассмотрены вопросы оптимизации структуры и имущественного комплекса Управления Федерального казначейства по РД, соответствующие предложения внесены Абдулпатахом Амирхановым.