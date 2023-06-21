Делегация Федерального казначейства прибыла в Дагестан

В эти минуты в городе Махачкале проходит заседание Совета руководителей территориальных органов Федерального казначейства в СКФО.

В нем принимают участие Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов, руководитель Управления федерального казначейства по Республике Дагестан Абдулпатах Амирханов, руководители теруправлений СКФО.

Предваряя работу, Александр Демидов передал участникам совещания приветствие от руководителя Федерального Казначейства Романа Артюхина.

Планируется обсуждение вопросов:

казначейского сопровождения средств субъектов страны (местных бюджетов);

осуществления контроля за реализацией инфраструктурных проектов за свет средств бюджетных кредитов.