Делегация дагестанских СМИ приняла участие в Форуме безопасного интернета в Москве

Вчера, 27 апреля, в Москве прошёл XII Форум безопасного интернета, в ходе которого представители бизнеса, органов власти и общественных организаций обсудили вопросы формирования безопасного пространства в интернете, тему защиты жителей России от деструктивного и лживого контента в Сети.

В работе форума приняла участие делегация представителей дагестанских СМИ, которую возглавил руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов. В качестве спикеров по секциям «Блогеры и СМИ: грани ответственности» и «Освещение СВО в социальных сетях» выступили руководитель РИА «Дагестан» Магомед Магомедов и руководитель АНО «Институт развития новых медиа» Мухтар Амиров.

Открывая работу форума, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила о необходимости вырабатывать новые подходы к решению проблемы распространения деструктивного контента в Сети.

«Считаю, что мы должны предлагать новые подходы и решения, совершенно отличные от тех, что использовались ранее. Мы — Россия — технологически готовы к тому, чтобы предлагать более сильные решения», — сказала Мизулина.

По мнению Абдуразака Джамалутдинова, обмен опытом между российскими коллегами на данном этапе развития нашего общества актуален как никогда. «Информационная война, развёрнутая против нашей страны, не менее опасна, чем война на поле боя. Наши противники, используя подлую тактику лжи и провокаций, втягивают нашу молодёжь в международный конфликт. В наших силах противостоять этим попыткам, выдавая качественную и реалистичную информацию», — заключил руководитель Дагинформа.

Источник: Мирмол