Делегация Дагестана принимает участие в ПМЭФ-2023

14 июня в Санкт-Петербурге начал работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Форум продлится до 17 июня.

Ежегодно тысячи участников со всех уголков земного шара собираются на ПМЭФ, который становится площадкой для общения политиков, представителей бизнеса, представителей технологических стартапов.

В нем принимает участие и дагестанская делегация во главе с Сергеем Меликовым. Второй год подряд республика представляет здесь свой стенд. Дизайн его выполнен в современном стиле, в сочетании с традиционной дагестанской архитектурой.

В основу концепции стенда заложено главное культурное событие 2023 года – 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова. Здесь представлены книги поэта, его цитаты, архивные фотографии. А центральной частью экспозиции стали парящие в небе белые журавли.

На выставочном стенде будут представлены инвестиционные проекты Дагестана, посвященные уникальным природным, а также туристическим объектам региона, достижения в промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях.

Отметим, что в 2023 году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений!».

Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы, а также мировую экономику в эпоху глобального перелома.

Как и в предыдущие годы, на полях Петербургского международного экономического форума выступил Президент России Владимир Путин. Глава государства принял участие в пленарном заседании.

Петербургский международный экономический форум является важнейшим мероприятием для России, и это отличная возможность для различных регионов взять на себя руководство и продемонстрировать свой потенциал и планы по укреплению экономических отношений со всем миром.

Деятельность представительства Дагестана на этом форуме будет очень насыщенной. Планируется провести деловые встречи, подписать несколько важных соглашений и принять участие в пленарных сессиях.

Участие делегации Дагестана в ПМЭФ естественно отразится на развитии экономического и туристического потенциала нашего высокогорного Агульского района. Тем более, Указом Главы Республики Дагестан по итогам оценки эффективности недавно МО «Агульский район» награжден главой республики Дипломом третьей степени и выделен грант, как показавшему наилучшие результаты среди районов высокогорной зоны. В муниципалитете реализуется инвестиционный проект по строительству базы отдыха.

Этот амбициозный проект находится практически на стадии завершения. Его реализация позволит качественно улучшить туристическую инфраструктуру в районе. И мы вправе ожидать по итогам ПМЭФ, улучшения инвестиционного климата в нашем районе.

Абдурахман Манафов