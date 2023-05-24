Делегация Дагестана посетила Санкт-Петербург

С 18 по 20 мая 2023 года состоялась поездка дагестанской делегации в город Санкт-Петербург для ознакомления с деятельностью ГБУ РД «Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге» и встречи с законодателями Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Руководитель делегации – Арсен Даниялович Махмудов статс-секретарь – заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. В составе делегации Загид Загтидов – герой Российской Федерации, Магомед Алиханов — депутат Народного Собрания Республики Дагестан, председатель Межведомственного совета по взаимодействию с соотечественниками при Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Мустафа Исаевич Билалов — председатель Комиссии Общественной палаты Республики Дагестан по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, председатель общественного совета Агентства информации и печати РД, профессор, доктор философских наук, Магомед Гусейханов — председатель дагестанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В выступлениях председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Бурак Лиры Викторовны, Арсена Махмудова, Гасанова Г.А. — руководителя ГБУ РД «Представительство Республики Дагестан в Санкт- Петербурге» и других членов делегации состоялся продуктивный обмен мнениями и деловыми предложениями. Эмоционально насышенным и незабываемым было посещение Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

Ленинградская область – регион наиболее ожесточенных боев Великой отечественной войны. Тысячи и тысячи солдат со всех уголков СССР, в том числе из Дагестана отдали жизни здесь. По всей области десятки воинских захоронений и мемориалов свидетельствуют о героических подвигах в борьбе с немецкими захватчиками. Делегация посетила мемориалы «Синявинские высоты», а также мемориал «Невский пятачок». Почтили память дагестанцев и чеченцев, погибших на полях сражений в Ленинградской области. Прекрасными фотографиями сопровождал программу полковник запаса Каинбеков Низамидин Султанович, журналист, военный корреспондент, руководитель пресс-службы ГБУ РД «Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге».

Программа визита дагестанской делегации была весьма насышенной. Посещение Культурного Центра «Дагестан» с участием курсантов-дагестанцев и призывников из РД было одним из центральных событий. Ведь основная цель представителей Дагестана – военно-патриотическое воспитание молодежи, проживающей в области и в самом Санкт-Петербурге. Посещение госпиталя ВМА им. Кирова и госпиталя Западного Военного округа в Медакадемии было связано с благородной целью – навестить раненого в специальной военной операции рядового Гамзата Гамзабекова. Уроженец с.Кульзеб Кизилюртовского района вот уже семь месяцев после тяжелейшей операции проходит лечение. Теплый солнечный день в Питере завершился турниром по мини-футболу к 100-летию народного поэта РД Расула Гамзатова, организованного Представительством РД в СПб 20 мая 2023 г.

Источник: Мирмол