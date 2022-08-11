Делегация Дагестана посетила Крым

В рамках подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» были проведены выездные мероприятия, в ходе которых делегация из Дагестана провела встречу в Государственном комитете по делам межнациональных отношений Республики Крым.

На полуостров дагестанская делегация прибыла после завершения работы в Краснодарском крае. По словам первого заместителя министра по национальной политике и делам религий Дагестана Гаруна Давыдова, целью визита является формирование общегражданской идентичности, профилактики экстремизма и терроризма.

Данный тезис отметил и помощник ректора ДГИ Асхабали Мурзаев, подчеркнув тем самым необходимость сохранения преемственности поколений, исторические и духовные ценности своего народа. После завершения встречи, делегацию встретили в Государственном совете Республики Крым. Данная встреча, по мнению участников, станет началом долгосрочного, двустороннего, межрегионального сотрудничества и укрепления дружбы между Крымом и Дагестаном.

Кроме того, делегация Дагестана посетила другие организации полуострова, а также встретилась с военнослужащими. Здесь Гарун Давыдов выразил слова поддержки, уважения и благодарности за мужество и патриотизм солдат. «Вас поддерживает вся страна», — резюмировал Давыдов.